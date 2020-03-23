Медицина

15:04 23.03.2020

Минздрав будет рекомендовать ограничить ритуал прощания с умершими от COVID-19

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Минздрав будет рекомендовать ограничить ритуал прощания с умершими от COVID-19

Министерство здравоохранения порекомендует ограничить ритуал прощания с умершими от COVID-19 для предотвращения распространения вируса, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"ВОЗ не рекомендует никаких особенных правил для захоронения умерших от COVID-19, но наш оперативный штаб при Минздраве детально изучил этот вопрос, определил возможные риски, который могут возникнуть. Мы разработали определенную инструкцию. Эта инструкция войдет в нормативно-правовой акт Минздрава, где четко будут показано, как на каждом этапе захоронения не допустить возможного инфицирования", - сказал он на пресс-брифинге в понедельник.

Ляшко отметил, что самый большой риск при захоронении имеют ритуальные обряды, в ходе которых возможны прощальные поцелуи и скопление людей.

"Все это является точками риска, которых нужно избегать. Поэтому мы вынуждены будем рекомендовать сократить время и количество людей, которые провожают человека в последний путь, при коронавирусе, чтобы была возможность соблюдать правила карантина", - сказал он.

Теги: #коронавирус #умершие #минздрав
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