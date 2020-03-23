Медицина

14:32 23.03.2020

Все скончавшиеся от пневмонии будут проверены на коронавирус – Ляшко

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Все скончавшиеся от пневмонии будут проверены на коронавирус – Ляшко

Все скончавшиеся за последние дни от пневмонии будут проверены на коронавирус, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Минздрав даст четкие указания патологоанатомам, осуществляющим вскрытие умерших, в том числе от пневмонии, чтобы у всех умерших сегодня и ранее с диагнозом пневмония были взяты образцы материала для исследования на наличие коронавируса", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.

Ляшко пояснил, что речь идет о новых стандартах оказания медпомощи, которые разрабатывает рабочая группа при Минздраве. В них также будут прописаны обновления и подходы к оказанию медпомощи, лечению, санитарной сортировке.

"Будут четко прописаны критерии, кто, когда и как будет госпитализирован или переведен в отделение интенсивной терапии. Мы будем делать все, чтобы получить реальную картину нашей системы, как она выявляет случаи заболевания, как лечит. Мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, чтобы понимать, как сработала систем здравоохранения", - сказал Ляшко.

Теги: #ляшко #коронавирус #пневмония #минздрав
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