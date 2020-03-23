Министр здравоохранения инициирует почасовую оплату работы медиков, которые борются с коронавирусом

Министр здравоохранения Илья Емец инициирует введение почасовой оплаты для медиков, работающих в условиях распространения в Украине коронавируса и COVID-19.

"На следующее заседание правительства я выйду с предложением: во время эпидемии нужно переходить на почасовую оплату для медицинского персонала. Думаю, сейчас это постановление поддержат", - приводит его слова пресс-служба Минздрава в "Фейсубук".

При этом министр не уточнил, какие именно категории медработников следует перевести на почасовую оплату.

Кроме того, Емец подчеркнул важность обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.