Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения

Экспресс-тесты на коронавирус в случае подозрения на COVID-19 будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения.

Как сообщает Министерство здравоохранения на странице в "Фейсбук", экстренная медпомощь выезжает только на ургентные случаи, медработники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19.

"Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, звоните к своему семейному врачу", - рекомендует Минздрав.

Ведомство сообщает, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки": медики должны сделать два теста - один на грипп, экспресс-тест на коронавирус.

"Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры", - информирует Минздрав.