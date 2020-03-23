"Юрия-фарм" прекратила рекламную кампанию препарата якобы от коронавируса, направила средства от его реализации на борьбу с заболеванием – заявление

Фармацевичекая компания ООО "Юрия-фарм" прекратила рекламную кампанию препарата "Декасан", который в рекламной кампании позиционировался как препарат от коронавируса, сообщила компания со ссылкой на генерального директора "Юрия-Фарм" Дмитрия Деркача.

"Недавнее рекламно-информационная кампания антисептического лекарственного препарата "Декасан" вызвала значительный общественный резонанс. Как генеральный директор компании "Юрия-Фарм", я беру на себя всю ответственность и искренне прошу прощения за некорректно сформулирован текст рекламного ролика, который был воспринят многими телезрителями как реклама препарата, который способен лечить острую респираторную болезнь COVID 19 вызванную коронавирусом SARS-CoV -2", - отмечено в заявлении Деркача относительно рекламно-информационной кампании лекарственного средства "Декасан", текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В заявлении Деркача отмечается, что, согласно официальным данным ВОЗ, на сегодняшний день поиск лекарств против болезни COVID-19 продолжается.

"С целью предотвращения дальнейшего распространения некорректной информации, официально сообщаем, что препарат "Декасан" не является лекарством от COVID-19. "Декасан" - это исключительно антисептическое средство, дезинфикурующий лекарственный препарат, который в данном случае может применяться исключительно как средство профилактики", - подчеркнул он.

В своем заявлении Деркач отмечает, что "с первых дней объявления глобальной пандемии понимали, что антисептические препараты - не только нашей компании, но и других производителей лекарственных средств - могут помочь людям защитить себя и своих близких".

"На фоне общей растерянности и отчаяния людей от того, что лекарств от коронавируса не существует, донесения информации о препаратах, которые по крайней мере могут помочь не заболеть, казалось нам особенно актуальным и важным. Это было главной мотивацией нашей рекламной кампании и, как мы уже сейчас понимаем, нашей главной ошибкой. Мы не верно оценили уровень общественной напряженности и ошиблись с формулировкой наших намерений. Чувствуя ответственность перед нашими согражданами, мы прекратили рекламную кампанию", - сообщил Деркач.

Он также сообщил, что "принято решение, что вся прибыль полученная нами от продаж "Декасан" по результатам проведенной рекламной компании в десятикратном размере будет зачислена в специальный фонд гуманитарной помощи".

В настоящее время сумма указанного фонда составляет более 10 млн грн грн и уже с 10 марта 2020 года "Юрия-фарм" активно помогает отечественным учреждениям здравоохранения.

"Эта акция не отменяет нашей ответственности. Однако, мы надеемся, что таким образом сможем помочь украинским врачам противостоять дальнейшему распространению коронавируса в Украине. Для предотвращения подобных коммуникационных ошибок в будущем, руководством компании принято решение формулировать информационные и рекламные сообщения в строгом соответствии с официальными рекомендациями ВОЗ и Министерства здравоохранения Украины", - подчеркнул Деркач в своем заявлении.

Как сообщалось, на одном из центральных телеканалов проводилась рекламная кампания "Декасан", который был представлен в ней как препарат, который действует против коронавируса. Ссылаясь на отсутствие официальных публикаций признанных медицинских исследований, которые могут подтвердить лечебный или профилактический эффект любого препарата по коронавирус COVID-19, Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей AIPM Ukraine призывала прекратить трансляцию рекламы препарата и обратилась к рекламодателям и распространителям рекламы "особенно тщательно отнестись к своим обязанностям по обеспечению добросовестности рекламы, а государственные органы - к контролю этой сферы".

Производитель инфузионных растворов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения "Юрия-Фарм" по итогам 2019 года входит в число лидеров по объему госпитальных закупок. Компания покрывает около 60% потребностей лечебных учреждений в госпитальных растворах, имеет сертификаты GMP (надлежащая производственная практика) GMP EU, GMP KENYA.

Бенефициарній собственник комании – Николай Гуменюк.

"Юрия-Фарм" является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).