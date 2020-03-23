Глава АПАУ призвал органы власти обеспечить работников аптек СИЗ и урегулировать вопрос доставки работников аптек на работу

Органы власти должны решить вопросы обеспечения работников аптек средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и урегулировать вопрос доставки работников аптек на работу, считает директор общественной организации "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ) Владимир Руденко.

"Обращаюсь к вам с просьбой как можно быстрее организовать производство масок и других СИЗ, а также дезинфицирующих растворов , которые можно производить в условиях нашей страны. В Украине сегодня достаточно мощностей, которые могут начать производить и маски, и спиртовые растворы и СИЗ", - сказал он в своем видеообращении президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Кроме того, Руденко призвал органы власти "прекратить внеплановые проверки аптечных и других предприятий".

"Например, АМКУ сейчас рассылает требования, которые обязательны для всех участников рынка относительно представления им значительного объема аналитической информации относительно реализации и ценообразования определенного ими перечня товаров начиная с октября 2019 года и до настоящее времени. И это в условиях, когда в стране карантин, когда только приняты законы, которые запрещают проверки, а все работники, которые работают в аптеках, находятся в карантине. Неужели у работников АМКУ не будет времени, когда закончится чрезвычайная ситуация в спокойной обстановке провести поверки и наказать нарушителей, если такие будут?", - сказал он.

Также Руденко призвал обеспечить работникам аптек возможность проезда в общественном транспорте в период карантина, что является очень актуальным, в частности, в сельской местности, "где такой транспорт или не ходит или ходит то очень ограниченно".

"Нужно организовать доставку до рабочих мест для работников аптек", - сказал он.

"От стабильной работы аптек и работников аптек зависит наша победа над коронавирусом", - подчеркнул директор АПАУ.