Медицина

14:00 20.03.2020

От гриппа и пневмонии в Украине в январе 2020г умерли 621 человек – Госстат

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От гриппа и пневмонии в Украине в январе 2020г умерли 621 человек – Госстат

Киев. 20 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – От гриппа и пневмонии в январе 2020 года в Украине умерли 621 чел., сообщает Госстат Украины.

Всего, по его данным, в январе заболевания органов дыхания стали причиной смерти 1203 чел.

При этом от туберкулеза в январе умерли 309 чел., от заболевания, вызванного ВИЧ, - 295.

Злокачественные новообразования стали причиной смерти 7040 чел.

Как сообщалось, количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом – до 6101. В частности, было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 – от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.

В целом в 2018 году было зарегистрировано 13006 летальных исходов от всех болезней органов дыхания. Всего в 2018 году в Украине было зарегистрировано 587665 случаев смерти.

По данным Центра общественного здоровья Украины (ЦГЗ), в эпидсезоне 2018-2019 гг. было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа, в том числе от гриппа умерли 12 детей до 17 лет.

Теги: #пневмония #госстат #грипп
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