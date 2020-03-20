"Интерхим" направит более 2,5 млн грн на обеспечение Одесской инфекционной больницы медоборудованием и лекарствами

Фармацевтическая компания ОДО "Интерхим" направит более 2,5 млн грн на обеспечение Одесской инфекционной больницы медицинским оборудованием и лекарствами.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" ендиректор компании Анатолий Редер, "Интерхим"исходил из реальных потребностей клиники.

"Интерхим" подключился к помощи в борьбе с коронавирусом. Мы постарались подойти взвешенно, внимательно выслушав потребности инфекционной больницы, не стали везти аппараты ИВЛ, потому что, по словам медиков, достаточное количество ИВЛ есть в наличии. Мы решили удовлетворить острые потребности, которые не менее важны", - сказал он.

В частности, компания закупает для больницы портативный аппарат УЗИ, который позволит минимизировать передвижение инфицированных пациентов по клинике и значительно облегчит диагностические процедуры для врачей.

Кроме того, "Интерхим" закупает для инфекционной больницы кислородные концентраторы, пульсоксиметры, другое необходимое оборудование.

"Мы будем очень внимательно слушать потребности клиники и, прежде всего, и откликаться на требования профессионалов-медиков", - сказал он.

Редер также сообщил, что компания передала Одесской инфекционной больнице противовирусный препарат "Амиксин", который используется, в частности, для защиты медперсонала.

"Мы ни в коем случае не утверждаем, что это препарат от циркулирующего сейчас коронавируса, но мы точно знаем: это - противовирусное лекарственное средство, которое позволит профилактировать медперсонал от заболевания обычными вирусными инфекциями", - подчеркнул он.

По словам Редера, "Интерхим" перешел на 7-дневную рабочую неделю из-за возросшей потребности в медикаментах, не только противовирусной группы.

"Производители сегодня получили номенклатуру Минздрава по лекарственным средствам, которыми в соответствии с рекомендациям ВОЗ должны быть обеспечены больницы. В этом списке есть препараты производства «Интерхима», - сказал он, отметив, что речь, в частности, идет об обезболивающих, противосудорожных и анксиолитических средствах.

Редер также сообщил, что весь персонал предприятия доставляется на работу и с работы на автобусах компании.

«В некотором смысле нам проще, у нас не возникло проблемы с доставкой людей, потому, что мы всегда привозим персонал на своих автобусах», - сказал он.

Редер также подчеркнул, что "Интерхим" переформатирует производственные процессы, чтобы увеличить производство наиболее востребованных н сегодня препаратов и сокращая производство мене актуальных.

ОДО "Интерхим" - одно из ведущих фармацевтических предприятий страны.

Основано в 1992 году, является единственным в стране производителем лекарств для тяжело- и онкобольных. А также одним из поставщиков лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 2016 году "Интерхим" инвестировал EUR50 млн. в проект по созданию лабораторно-производственного комплекса. В 2017 году предприятием было уплачено более 130 млн грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины.

"Интерхим" - член Ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).