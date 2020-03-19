Медицина

19:48 19.03.2020

Большой спрос на медикаменты вызывает незначительные перебои в их поставках в аптеки

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Большой спрос на медикаменты вызывает незначительные перебои в их поставках в аптеки

Большой спрос на товары аптечной корзины вызывает незначительные перебои их в поставках в аптеки, но фактически не отражается на ассортименте, считает директор ОО "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ) Владимир Руденко.

"В сложившейся ситуации очень загружены дистрибьюторы. Если раньше они привозили заказы сегодня на завтра, максимум на послезавтра, то сейчас срок доставки почти неделю. Очень большие заказы", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, по словам Руденко, в настоящее время аптеки обеспечены практически всем ассортиментом за исключением масок.

"Масок нет. С лекарствами более или менее нормально", - сказал он.

При этом Руденко отметил, что контролирующие органы, в частности АМКУ, усилили контроль, проверяя, не завышают ли аптеки цены.

"Сейчас в аптеках очень много людей, перебои в поставках, сотрудникам нечем доехать на работу, но АМКУ присылает проверки, проверяет цены на маски, на лекарства", - сказал он.

Теги: #лекарства #коронавирус #медикаменты #апау
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