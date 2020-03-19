Медицина

18:54 19.03.2020

На границе с Польшей возникли задержки поставок лекарств - AIPM Ukraine

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На границе с Польшей возникли задержки поставок лекарств - AIPM Ukraine

На границе с Польшей возникли задержки пересечения грузов, в том числе поставок лекарств, которые ввозятся в Украину.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Ассоциации представителей международных фармацевтических производителей AIPM Ukraine, в настоящее время у нескольких компаний задерживаются поставки при пересечении границы со стороны Польши.

"Из препаратов, в частности: кортикостероиды, препараты для отделений реанимации и интенсивной терапии, регидратационные продукты. Данные препараты, в том числе, должны быть в наличии при лечении коронавируса", - сообщили в ассоциации.

В AIPM Ukraine отметили, что страны ЕС внедрили практику "зеленого коридора" для медпрепаратов.

Как сообщалось, AIPM Ukraine обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой организовать "зеленый коридор" на таможне для ускорения поставок лекарств в условиях возникшей у населения паники по закупке лекарственных средств.

Теги: #лекарства #польша #aipm #граница
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