На границе с Польшей возникли задержки поставок лекарств - AIPM Ukraine

На границе с Польшей возникли задержки пересечения грузов, в том числе поставок лекарств, которые ввозятся в Украину.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Ассоциации представителей международных фармацевтических производителей AIPM Ukraine, в настоящее время у нескольких компаний задерживаются поставки при пересечении границы со стороны Польши.

"Из препаратов, в частности: кортикостероиды, препараты для отделений реанимации и интенсивной терапии, регидратационные продукты. Данные препараты, в том числе, должны быть в наличии при лечении коронавируса", - сообщили в ассоциации.

В AIPM Ukraine отметили, что страны ЕС внедрили практику "зеленого коридора" для медпрепаратов.

Как сообщалось, AIPM Ukraine обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой организовать "зеленый коридор" на таможне для ускорения поставок лекарств в условиях возникшей у населения паники по закупке лекарственных средств.