Медицина

18:28 19.03.2020

Количество доноров крови в связи карантином уменьшилось в три раза – КГГА

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Количество доноров крови в связи карантином уменьшилось в три раза – КГГА

Напряженная эпидемиологическая ситуация в столице усугубляет ситуацию с заготовкой донорской крови, в частности из-за уменьшения количества доноров в связи с введением карантина, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на директора департамента здравоохранения Валентину Гинзбург.

"В целом за это время донорская активность снизилась в три раза. А потребность меньше не становится. Киевляне не перестают нуждаться в срочных оперативных вмешательствах, рожать детей, что всегда сопровождается потенциальным риском кровотечений, попадать в ДТП", - процитировала пресс-служба Гинзбург.

Она заверила, что в настоящее время в Киевском городском центре крови созданы все условия для безопасности доноров, а вскоре на сайте центра будет введена онлайн-запись для сдачи крови.

"Все риски заражения острыми респираторными инфекциями сведены к минимуму. На входе в помещение посетители пользуются дезинфекторами. Проводится температурный скрининг. Строго контролируется поток доноров. Принятые все меры по недопущению скопления в одном помещении более 10 человек. Сами же помещения регулярно проветриваются и обрабатываются", - сказала Гинзбург.

Теги: #коронавирус #кгга #доноры
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