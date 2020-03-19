Медицина

17:36 19.03.2020

Минздрав Украины намерен упростить процедуру регистрации антисептических средств

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Минздрав Украины намерен упростить процедуру регистрации антисептических средств

Министерство здравоохранения Украины намерено упростить процедуру регистрации антисептических и стерилизующих средств, необходимых для дезинфекции, сообщает ведомство в Facebook.

Об этом министр здравоохранения Илья Емец заявил 19 марта во время встречи в Минздраве с национальными фармпроизводителями.

"Нам очень важно разобраться с тем, почему в течение нескольких лет в Украине не принят закон, который поддерживает национального производителя. Потому что в условиях борьбы с коронавирусом мы должны принимать все меры для защиты украинцев от инфекции. Нам нужны быстрые и действенные шаги", - заявил министр.

По словам Емца, сотрудничество государства и фармацевтического бизнеса также будет крайне важным в процессе реформирования системы здравоохранения Украины.

"Поскольку наша цель - введение государственного медицинского страхования, то нам важно думать о ресурсах наполнения страховой медицины не только из государственного бюджета, но и из других источников", - процитировала министра пресс-служба.

Теги: #коронавирус #антисептик #минздрав
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