Минздрав: В четверг в Украине подтверждены еще два случая инфицирования Covid-19 – в Киеве и Житомире

Два новых случая острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, лабораторно подтверждено в Украине в четверг, 19 марта, сообщается на странице Министерства здравоохранения в соцсети Facebook в четверг.

"Один случай в г.Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение", - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают в Минздраве, в настоящее время в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, два из них - летальные.