Медицина

14:53 19.03.2020

В Киевской области есть почти 200 аппаратов ИВЛ и резерв в 450 тыс масок - департамент здравоохранения

2 мин читать
В Киевской области есть почти 200 аппаратов ИВЛ и резерв в 450 тыс масок - департамент здравоохранения

Почти 200 аппаратов искусственной вентиляции легких имеется в настоящее время в Киевской области, планируется закупка еще 5-0, сообщил директор департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации Максим Ионов.

"Сейчас в Киевской области имеются почти двести аппаратов искусственной вентиляции легких, и мы делаем все возможное, чтобы приобрести в кратчайшие сроки еще около 50-ти. Также будет закуплено и дополнительное необходимое оснащение. Мы хотим обеспечить абсолютно все медицинские учреждения, чем это возможно, но мы должны понимать, что высокий риск именно в инфекционных стационарах и на уровне экстренной медицинской помощи", - говорится в заявлении Ионова, опубликованном на странице департамента в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, резерв с масками в количестве 450 тыс штук и медицинской аппаратурой был распределен в соответствии в госпитальные базы Киевской области. Служба экстренной медицинской помощи приобрела на собственные средства 520 защитных костюмов.

"Уже сегодня, в учреждениях на местах, на экстренные случаи есть диагностические тесты, местные руководители смогли своими силами это сделать, еще больше диагностических тест-систем ожидается в ближайшие дни на всю медицинскую сеть Киевской области", - отметил Ионов.

При этом директор департамента здравоохранения обладминистрации отметил существование общегосударственных проблем с поставками необходимых материалов, "но мы уверены, что сохраняя спокойствие, сможем в ближайшее время это решить".

Ионов также отметил, что гражданам, особенно людям пожилого возраста, также не следует забывать о превентивных мерах и самоизоляции.

Теги: #киевская_область #коронавирус #минздрав #ивл
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:19 19.03.2020
Власти США допускают, что пандемия коронавируса продлится не меньше 1,5 лет - ТВ

Власти США допускают, что пандемия коронавируса продлится не меньше 1,5 лет - ТВ

16:19 19.03.2020
В Израиле принимают экстренные меры по борьбе с коронавирусом в Палестине, где практически отсутствуют тесты и респираторы

В Израиле принимают экстренные меры по борьбе с коронавирусом в Палестине, где практически отсутствуют тесты и респираторы

16:17 19.03.2020
Емец призвал транспортные компании организовать развозку врачей на период карантина

Емец призвал транспортные компании организовать развозку врачей на период карантина

16:10 19.03.2020
Украинские банки скорректировали часы работы в связи с карантином и временно закрыли часть отделений

Украинские банки скорректировали часы работы в связи с карантином и временно закрыли часть отделений

16:00 19.03.2020
Вакцина от COVID-19 появится не ранее конца 2021 года - и.о. директора НИИ гриппа

Вакцина от COVID-19 появится не ранее конца 2021 года - и.о. директора НИИ гриппа

15:59 19.03.2020
Мэр Житомира сообщил о первом подтвержденном случае коронавируса в городе

Мэр Житомира сообщил о первом подтвержденном случае коронавируса в городе

15:52 19.03.2020
Объединенные силы на Донбассе получили 16 тыс медицинских масок, в военных госпиталях есть 24 аппарата ИВЛ

Объединенные силы на Донбассе получили 16 тыс медицинских масок, в военных госпиталях есть 24 аппарата ИВЛ

15:51 19.03.2020
Харьковской области для борьбы с коронавирусом необходимо $6 млн внебюджетных средств – Ярославский

Харьковской области для борьбы с коронавирусом необходимо $6 млн внебюджетных средств – Ярославский

15:33 19.03.2020
Просьбы не посещать судебные заседания являются рекомендациями, право на обращение в суд не может быть ограничено - комитет Рады

Просьбы не посещать судебные заседания являются рекомендациями, право на обращение в суд не может быть ограничено - комитет Рады

15:33 19.03.2020
Турция планирует проводить 10-15 тыс. тестов на коронавирус каждый день – Минздрав

Турция планирует проводить 10-15 тыс. тестов на коронавирус каждый день – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ляшко: до конца недели маски появятся в свободном доступе в аптечных сетях

Ляшко: мы ожидаем поставки тестов для диагностики коронавируса методом ПЦР для более 1 млн исследований

В Украине за неделю от гриппа скончались 3 человека – Минздрав

Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в законы о госзакупках лекарств

Глава ВОЗ указывает на резкий рост случаев коронавируса в мире

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко: мы обеспечим бесперебойный доступ медиков к месту работы

Минздрав перепрофилирует на борьбу с коронавирусом 188 млн грн

Минздрав не исключает привлечения частных клиники для госпитализации пациентов коронавирусом – Ляшко

Ляшко: до конца недели маски появятся в свободном доступе в аптечных сетях

Ляшко: мы ожидаем поставки тестов для диагностики коронавируса методом ПЦР для более 1 млн исследований

Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов ИВЛ в Больнице скорой помощи в Киеве

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют риск тяжелого течения Covid-19 – исследование ВОЗ

AIPM Ukraine просит Зеленского организовать "зеленый коридор" на таможне для ускорения поставок лекарств

Фамкомпания "Фармак" организовала доставку сотрудников собственным транспортом, часть перевела на удаленную работу

Украинская Revel Laboratory планирует начать печать клапанов для аппаратов ИВЛ по технологии итальянской Isinnova

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА