В Киевской области есть почти 200 аппаратов ИВЛ и резерв в 450 тыс масок - департамент здравоохранения

Почти 200 аппаратов искусственной вентиляции легких имеется в настоящее время в Киевской области, планируется закупка еще 5-0, сообщил директор департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации Максим Ионов.

"Сейчас в Киевской области имеются почти двести аппаратов искусственной вентиляции легких, и мы делаем все возможное, чтобы приобрести в кратчайшие сроки еще около 50-ти. Также будет закуплено и дополнительное необходимое оснащение. Мы хотим обеспечить абсолютно все медицинские учреждения, чем это возможно, но мы должны понимать, что высокий риск именно в инфекционных стационарах и на уровне экстренной медицинской помощи", - говорится в заявлении Ионова, опубликованном на странице департамента в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, резерв с масками в количестве 450 тыс штук и медицинской аппаратурой был распределен в соответствии в госпитальные базы Киевской области. Служба экстренной медицинской помощи приобрела на собственные средства 520 защитных костюмов.

"Уже сегодня, в учреждениях на местах, на экстренные случаи есть диагностические тесты, местные руководители смогли своими силами это сделать, еще больше диагностических тест-систем ожидается в ближайшие дни на всю медицинскую сеть Киевской области", - отметил Ионов.

При этом директор департамента здравоохранения обладминистрации отметил существование общегосударственных проблем с поставками необходимых материалов, "но мы уверены, что сохраняя спокойствие, сможем в ближайшее время это решить".

Ионов также отметил, что гражданам, особенно людям пожилого возраста, также не следует забывать о превентивных мерах и самоизоляции.