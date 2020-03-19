Ляшко: мы обеспечим бесперебойный доступ медиков к месту работы

Министерство здравоохранения совместно с подразделениями здравоохранения областных государственных администраций должно обеспечить бесперебойный доступ медиков к работе, а также пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, к медучреждениям, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг.

"Президент и премьер-министр поставили задачу Минздраву и облгосадминистрациям обеспечить бесперебойный доступ медработников к местам работы, а также для нуждающихся в ургентной медицинской помощи",- сказал Ляшко.

"Мы начали интенсивное общение со структурными подразделениями здравоохранения облгосадминистраций, мы собираем перечень проблем, возникающих в регионах вследствие ограничения транспортного сообщения. Мы будем оперативно реагировать", - добавил он.

Он отметил, что в то же время Минздрав рекомендуем медучреждениям отказаться от плановых операций.

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