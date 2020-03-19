Медицина

14:33 19.03.2020

Минздрав перепрофилирует на борьбу с коронавирусом 188 млн грн

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Минздрав перепрофилирует на борьбу с коронавирусом 188 млн грн

Министерство здравоохранения намерено перепрофилировать 188 млн грн на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг.

"Из резервного фонда уже выделено 100 млн грн. 67 млн грн мы уже перепрофилировали в системе здравоохранения, плюс 28 млн грн мы перепрофилировали для лабораторий министерства. Сегодня на встрече договорились с Минфином о разрешении перепрофилировать еще 188 млн грн с программы "общественное здоровье и мероприятия по борьбе с эпидемиями" на борьбу с коронавирусной инфекцией",- сказал он.

Ляшко также отметил, что Минздрав параллельно разрабатывает большое количество нормативных актов по борьбе с коронавирусом, на реализацию которых будут выделяться средства из резервного фонда.

Замминистра добавил, что полную сумму выделенных государством средств обнародует, когда выделенные средства будут потрачены по процедуре, согласно принятому закону о противодействии распространению коронавируса.

Теги: #коронавирус #финансы #минздрав
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