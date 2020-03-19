Медицина

13:44 19.03.2020

Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов ИВЛ в Больнице скорой помощи в Киеве

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Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов ИВЛ в Больнице скорой помощи в Киеве

 "Благотворительный Фонд Порошенко" профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких в КП "Киевская городская клиническая больница скорой помощи", два из которых поступят в больницу сегодня, сообщает пресс-служба фонда.

"Заболевание людей коронавирусом часто сопровождается острой дыхательной недостаточностью. Медики прогнозируют, что вероятность поступления больных COVID 19 в ближайшие дни крайне высока. В связи с этим лечебное учреждение обратилось в "Фонд Порошенко" с просьбой о целевой благотворительной помощи, чтобы подготовить интенсивную терапию больных", - говорится в сообщении в четверг.

В "Фонде Порошенко" сообщили, что также закупили комплекты реанимации, которые в ближайшее время отправят в областные центры.

Теги: #ивл #фонд #порошенко #коронавирус
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