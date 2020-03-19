Медицина

12:59 19.03.2020

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют риск тяжелого течения Covid-19 – исследование ВОЗ

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Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют риск тяжелого течения Covid-19 – исследование ВОЗ

Люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями (вызванными в частности курением) имеют высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-19, сообщил Центр общественного здоровья Украины со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно сообщению, по результатам исследования 55,924 тыс. лабораторно подтвержденных случаев в Китае, показатель смертности у пациентов с COVID-19 значительно выше среди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертонией, хроническими респираторными заболеваниями или раком, чем у тех, кто не имел хронических заболеваний раньше.

В ВОЗ отметили, что непосредственной связи между курением и коронавирусом еще не доказано, однако курение является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний, а связь между такими заболеваниями и COVID-19 очевидна. Это может сделать пациентов-курильщиков восприимчивыми к тяжелым симптомам, а, следовательно, увеличить вероятность смерти.

Теги: #коронавирус #воз
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