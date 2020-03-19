Запасы средств индивидуальной защиты для медиков постоянно пополняются – Радуцкий

Запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков постоянно пополняются, в том числе за счет резервного фонда, отечественные производители работают на полную мощность, сообщил глава парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Запасы СИЗ есть, они постоянно пополняются. В пятницу мы ожидаем еще один груз из Китая с тестами и СИЗ. Нельзя сказать, что мы обеспечены на три годы вперед, но правительство постоянно докупает эти товары из резервного фонда. Большую партию тестов передает Джек Ма, бизнес подключился", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Радуцкий отметил, что наличие СИЗ и тестов на местах мониторят местные департаменты здравоохранения.

"Есть области, где нормально, но есть области, где, как мы понимаем, будет дефицит. В эти области поставки будут осуществляться в первую очередь", - сказал он, отметив успешность мер по предотвращению экспорта медицинских масок.

Радуцкий подчеркнул, что благодаря переговорам правительства с отечественными производителями, "заводы, которые могут производить такую продукцию в Украине, работают на полную мощность".

"Основная надежда на украинское производство, которые реально сейчас работает", - сказал он.

При этом, по словам Радуцкого, для организации производства масок на украинских предприятиях используется, в том числе, сырье из госрезерва.

Кроме того, частные клиники также заказывают пошив медицинских масок.

"Я знаю, что некоторые частные клиники сейчас заказывают производство, причем шьют не на обычных швейных фабриках. Есть марля, и из нее шьют", - сказал он, подчеркнув, что в этом случае производители обеспечивают соответствие техническим условиям.

Радуцкий отметил что государство стремится обеспечить экспресс-тестами на коронавирус государственные и коммунальные клиники. Вместе с тем частные клиники могут прибрести такие тесты за свой счет.

"Я знаю много частных клиник, которые на свободном рынке делают эти тесты. Тут нужно не допустить спекулятивного роста цен. Это задача АМКУ. Судя по наличию этих тестов в частных клиниках, предложение на рынке есть", - сказал он.

При этом глава профильного комитета подчеркнул, что в оценке ситуации с распространением коронавируса в Украине следует опираться на официальные источники информации. Вместе с тем он отметил проблему отсутствия системы медицинской статистики.

"Три года назад была уничтожена медицинская статистика. Это, конечно, проблема. Эту систему сейчас восстанавливает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), которая будет собирать статистику хотя бы по "первичке", в электронной системе делается соответствующий модуль", - сказал он.

"В Украине официально зарегистрированы две смерти от коронавируса с подтвержденным диагнозом. Не 100, не 1000, а два случая. Одна женщина в Житомирской области и одна женщина в Черновицкой области. При этом в Черновицкой области была сопутствующая патология, которую вирус мог просто спровоцировать", - сказал он.

Как сообщалось со ссылкой на заместителя главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольгу Снигуряк, коронавирус не является причиной смерти 33-летней жительницы Черновцов, поскольку летальный случай произошел вследствие симптоматики, не присущей коронавирусу. Женщина имела сложную патологию нервной и эндокринной системы, а также поражение легких, однако без легочной недостаточности. Уже после смерти женщины в больницу поступили результаты анализов, которые подтвердили у нее коронавирус.

По прогнозам Радуцкого, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине можно ожидать в середине апреля, что позволит Украине широко использовать успешный опыт других стран в борьбе с распространением инфекции, в том числе в отношении использования продемонстрировавших высокую эффективность протоколов лечения.