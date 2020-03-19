Медицина

10:08 19.03.2020

В Украине за неделю от гриппа скончались 3 человека – Минздрав

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В Украине за неделю от гриппа скончались 3 человека – Минздрав

Три лабораторно подтвержденных случая смерти из-за осложнений после заболевания гриппом зафиксировано в Украине в период с 9 по 15 марта, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ)

Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 201,653 тыс. человек, из них 66,6% дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 10,6% превышает эпидемиологический порог.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 66 чел., ни один из них не был вакцинирован.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тыс. человек.

Теги: #смерть #минздрав #грипп
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