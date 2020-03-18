Минздрав предупреждает о недопустимости прекращения медпомощи в онкологических клиниках

Министерство здравоохранения Украины предупреждает местные департаменты здравоохранения и клиники о недопустимости прекращения оказания медицинской помощи в онкологических клиниках.

"Обращаем внимание на необходимость не прекращать проведение мероприятий, связанных с оказанием медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения при онкологических заболеваниях или заболеваниях, требующих кардиоторакальных оперативных вмешательств, в случае если прекращение или отсрочка такой медпомощи несет серьезные риски для жизни и здоровья", - говорится в официальном письме ведомства, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Как сообщил агентству главный врач Национального института рака (НИР) профессор Андрей Безносенко, от пациентских организаций поступала информация, что в онкологических клиниках некоторых регионов пациентам начали отказывать в оказании медпомощи из-за карантина.

"Я вижу, что это проблема отдельных врачей и отдельных клиник", - сказал он.

Безносенко подчеркнул, что согласно мировой практике онкологические клиники не перепрофилируются для лечения коронавирусной инфекции и продолжают лечение онкологических пациентов.

"Онкологичекие клиники не могут быть перепрофилированы. Пациенту с меланомой нельзя сказать: "Приходи после карантина", потому, что пациент от меланомы точно умрет", - сказал он.

В свою очередь Минздрав в своем Телеграм-канале сообщил, что оказание медпомощи пациентам, нуждающимся ней по жизненным показаниям, во время карантина продолжится.

"В сети распространяется информация о том, что в связи с карантином в украинских больницах якобы прекратится оказание медпомощи, в том числе при родах или онкопациентам. Министерство здравоохранения уверяет, что эта информация не соответствует действительности. Все медуслуги, непредоставление которых несет серьезный риск для жизни и развития угрожающих ей состояний или может привести к развитию критических состояний, должны предоставляться в полном объеме и своевременно", - сообщило ведомство.