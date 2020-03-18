Crown Agents получило от Минздрава техзадание на закупки для борьбы с коронавирусом

Британское закупочное агенство Crown Agents получило от Министерства здравоохранения финальную версию техзадания на закупку медизделий для предотвращения распространения и диагностики коронавируса.

Как сообщали агентству «Интерфакс-Украина» в Crown Agents, подписание контрактов с поставщиками начнется в течение 48 чсов.

«Закупка будет осуществляться по ускоренной процедуре. Мы уже готовим соответствующий пакет документов и параллельно направили в министерство дополнительное соглашение о закупке. Мы делаем все возможное, чтобы украинские больницы как можно скорее получили все необходимые изделия для диагностики и предотвращению распространения коронавируса», - отметила глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко.

Как сообщалось, 19 февраля правитьство приняло постановление, согласно которому Минздрав должен закупить медизделия для предотвращения проникновения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. В качестве закупщика привлечено международное закупочное агентство Crown Agents.