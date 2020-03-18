Медицина

14:44 18.03.2020

Crown Agents получило от Минздрава техзадание на закупки для борьбы с коронавирусом

1 мин читать
Crown Agents получило от Минздрава техзадание на закупки для борьбы с коронавирусом

Британское закупочное агенство Crown Agents получило от Министерства здравоохранения финальную версию техзадания на закупку медизделий для предотвращения распространения и диагностики коронавируса.

Как сообщали агентству «Интерфакс-Украина» в Crown Agents, подписание контрактов с поставщиками начнется в течение 48 чсов.

«Закупка будет осуществляться по ускоренной процедуре. Мы уже готовим соответствующий пакет документов и параллельно направили в министерство дополнительное соглашение о закупке. Мы делаем все возможное, чтобы украинские больницы как можно скорее получили все необходимые изделия для диагностики и предотвращению распространения коронавируса», - отметила глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко.

Как сообщалось, 19 февраля правитьство приняло постановление, согласно которому Минздрав должен закупить медизделия для предотвращения проникновения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. В качестве закупщика привлечено международное закупочное агентство Crown Agents.

Теги: #великобритания #crown_agents #закупки #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:59 18.03.2020
"Евровидение" отменяется

"Евровидение" отменяется

15:24 18.03.2020
ВОЗ передала Украине реагенты для диагностики коронавируса

ВОЗ передала Украине реагенты для диагностики коронавируса

15:21 18.03.2020
В Киеве с подозрением на коронавирус госпитализирован военный пенсионер

В Киеве с подозрением на коронавирус госпитализирован военный пенсионер

15:11 18.03.2020
lifecell сделал бесплатными звонки по Украине и в роуминге на "горячие линии" ряда правительственных учреждений

lifecell сделал бесплатными звонки по Украине и в роуминге на "горячие линии" ряда правительственных учреждений

15:03 18.03.2020
Премьер Шмыгаль предлагает подготовить законопроект о передаче полномочий между органами власти во время эпидемии коронавируса

Премьер Шмыгаль предлагает подготовить законопроект о передаче полномочий между органами власти во время эпидемии коронавируса

15:00 18.03.2020
Для возвращения украинцев из Чехии, Германии и Польши будут запущены спецпоезд

Для возвращения украинцев из Чехии, Германии и Польши будут запущены спецпоезд

15:00 18.03.2020
МАУ разместила на сайте форму для покупки билетов на спецрейсы в Киев для возвращения украинцев

МАУ разместила на сайте форму для покупки билетов на спецрейсы в Киев для возвращения украинцев

14:56 18.03.2020
В Украину из Египта за два дня вернулись более 18 тыс. украинцев

В Украину из Египта за два дня вернулись более 18 тыс. украинцев

14:41 18.03.2020
Во Львовской области 11 бригад скорой помощи выезжают на вызовы по подозрению в коронавирусе

Во Львовской области 11 бригад скорой помощи выезжают на вызовы по подозрению в коронавирусе

14:41 18.03.2020
Кличко призвал Кабмин жестко обязать руководителей предприятий и организаций максимально перевести людей на удаленную работу

Кличко призвал Кабмин жестко обязать руководителей предприятий и организаций максимально перевести людей на удаленную работу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в законы о госзакупках лекарств

Глава ВОЗ указывает на резкий рост случаев коронавируса в мире

Первый заболевший коронавирусом житель Черновцов выздоровел, его могут выписать через два дня – замглавы ОГА

Медперсонал, работающий с зараженными коронавирусом, получит надбавку в 200% к зарплате - Радуцкий

Состояние женщин больных коронавирусом в Черновицкой области удовлетворительное - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал законы о госзакупках лекарств

Емец призвал бизнес включится в борьбу с коронавирусом

Минздрав ограничивает допуск в админздания

Минздрав классифицировал случаи заболевания COVID-19

ЦОЗ призывает население не делать самостоятельных заключений об инфицировании коронавирусом по симптомам ОРВИ

Благотворительный фонд семьи Жебривських выделил 10 млн грн на борьбу с распрстранением коронавируса

Проект "Врач в Вашем доме" приостанавливает свою работу на период проведения в Киеве противоэпидемических мероприятий

В Китае завершили клинические исследования противовирусного препарата от коронавируса

Ляшко: определять, какие не ургентные операции отменять – обязанность врача

Фармкомпания Medicago объявила о выпуске вакцины кандидата от коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА