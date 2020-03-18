Медицина

12:39 18.03.2020

Зеленский подписал законы о госзакупках лекарств

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Зеленский подписал законы о госзакупках лекарств

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых за счёт госбюджета и закон о внесение изменений в Налоговый кодекс в части поддержки налогоплательщиков (законопроект №2538 и №2539).

Согласно информации на сайте Верховной Рады, 18 марта документы были возвращены с подписью президента.

Как сообщалось, законопроект №2538 предусматривает частичную передачу госзакупок лексредств украинской закупочной организации, а также продление до 31 марта 2022 года госзакупок лекарств через международные закупочные организации.

Законопроектом №2539 предлагается освободить операции по закупке соответствующих товаров за средства госбюджета от налога на добавленную стоимость, что "позволит закупать больше медицинских товаров при существующих объемах бюджетного финансирования программ в сфере здравоохранения". Предполагается также, что освобождение от налогообложения указанных операций может стимулировать рост предложения на медицинские товары для закупок за средства госбюджета, что, в свою очередь, будет способствовать повышению конкуренции среди участников закупок и снижению стоимости медицинских товаров.

Теги: #лекарства #зеленский #госзакупки
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