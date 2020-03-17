Медицина

18:16 17.03.2020

Минздрав классифицировал случаи заболевания COVID-19

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Минздрав классифицировал случаи заболевания COVID-19

Министерство здравоохранения классифицировало случаи заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом.

Согласно соответствующему приказу, ведомство определяет подозрительные, вероятные и подтвержденные случаи, а также определяет, что следует понимать под близким контактом с предполагаемым или подтвержденным случаем.

Так, как подозрительный случай классифицируется пациент с острым респираторным заболеванием (внезапное начало, лихорадка и хотя бы один из следующих симптомов: кашель или одышка), независимо от необходимости госпитализации, и который за 14 дней до появления симптомов имел тесный контакт с подтвержденным или предполагаемым случаем COVID19 или посещал или проживал в стране/регионе с местной передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационными отчетами ВОЗ.

Лица с симптомами ОРВИ, независимо от необходимости госпитализации, которые возвращаются из регионов с местной передачей вируса, подпадают под критерии для тестирования.

Критерии лабораторного тестирования для людей с острой респираторной инфекцией, независимо от необходимости госпитализации, которые возвращаются из регионов с ожидаемо локализованным или низким уровнем распространения, требуют проведения эпидемиологической оценки рисков и определения целесообразности проведения тестирования в каждом отдельном случае.

Как вероятный случай Минздрав рассматривает подозрительный случай, для которого результаты лабораторного тестирования на вирус, вызывающий COVID-19, не могут быть однозначно истолкованы.

Подтвержденными Минздрав считает случаи, когда человек имеет лабораторно подтвержденное заболевание COVID-19, независимо от клинических признаков и симптомов.

Как близкий контакт с предполагаемым или подтвержденным случаем Минздрав определяет лицо, проживающее в том же домохозяйстве (квартире, доме), что и лицо со случаем COVID-19, или лицо, имевшее прямой физический контакт с больным COVID-19 (например, через рукопожатия), или лицо, имевшее незащищенный прямой контакт с инфекционными выделениями больного COVID-19 (например, пребывание в зоне пациента во время кашля или прикосновения руками к использованным салфеткам), а также лицо, контактировавшее с больным COVID-19 на расстоянии до двух метров в течение 15 минут и более.

Кроме того, в качестве близкого контакта Минздрав рассматривает лицо, находившееся в закрытой среде (аудитория, комната для заседаний, зал ожидания учреждения здравоохранения) с больным COVID-19 в течение 15 минут и более на расстоянии менее двух метров, медработников или других лиц, оказывающих медпомощь или уход за больным COVID-19, работников лабораторий, которые обрабатывают образцы, полученные от больных COVID-19 без соответствующих средств индивидуальной защиты или с подозрением относительно неправильного их использования (например, нарушение целостности перчаток).

К категории близкого контакта Минздрав относит в том числе контакт в самолете в пределах двух сидений (в любом направлении) с больным COVID-19 спутников путешествия и членов экипажа.

Теги: #коронавирус #минздрав
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