Медицина

17:41 17.03.2020

ЦОЗ призывает население не делать самостоятельных заключений об инфицировании коронавирусом по симптомам ОРВИ

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ЦОЗ призывает население не делать самостоятельных заключений об инфицировании коронавирусом по симптомам ОРВИ

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) призывает население не делать самостоятельных заключений о наличии у себя коронавирусной инфекции только по симптомам острых респираторно-вирусных заболеваний (ОРВИ).

"В случае появления первых симптомов простуды, делать самостоятельный вывод, что это может быть COVID-19 - не стоит, ведь шансы заразиться ОРВИ или гриппом значительно выше", - сообщает ЦОЗ на своей странице в Facebook.

ЦОЗ подчеркивает, что коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп имеют схожую клиническую картину: в обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму, и даже привести к смерти.

Сообщается также, что в период с 1 по 15 марта в Украине заболели гриппом и ОРВИ почти 423 тыс. человек, в феврале 2020 года - 959 563 человек. С начала эпидемиологического сезона 63 человека умерли в результате осложнений после гриппа.

Теги: #коронавирус #цоз
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