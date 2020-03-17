Медицина

15:38 17.03.2020

Благотворительный фонд семьи Жебривських выделил 10 млн грн на борьбу с распрстранением коронавируса

2 мин читать
Благотворительный фонд семьи Жебривських выделил 10 млн грн на борьбу с распрстранением коронавируса

Всеукраинская благотворительная организация "Благотворительный фонд семьи Жебривських" (правопреемник БФ "Фармак") выделил 10 млн грн на противодействие распространению коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе фонда, средства пойдут, в частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), экспресс-тестов на коронавирус, защитных костюмов и масок, дезинфицирующих растворов для нужд больницы.

По словам главы Наблюдательного совета ПАО "Фармак" Фили Жебровськой, "в сложное для мира и страны время бизнес должен стать опорой для государства и приложить максимум усилий, чтобы предотвратить развитие коронавируса 2019-nCoV (COVID-19)».

"Сознательные предприниматели сегодня должны думать не о прибыли, а о социальной ответственности", - сказал она.

По ее словам, "Фармак" готов "под нужды государства освоить выпуск новых для предприятия препаратов, которые могут быть эффективны в борьбе против пандемического заболевания, в пределах технологических возможностей и в минимальные сроки».

Как сообщалось, "Фармак" планирует в 2020 году инвестировать в развитие производства 1,2 млрд грн, что на 30% больше, чем минувшем году, а также увеличить количество персонала. В 2019 году "Фармак" расширил противопростудный, аллергологический, неврологический, гастроэнтерологический продуктовые портфели и ведет работу над сложными препаратами, которые планирует вывести на рынок через 10-15 лет. Основными направлениями остаются противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели.

Ранее "Фармак" заявлял о планах расширения фокуса на разработку продуктов, которые могут быть представлены на глобальных рынках и намерении продолжить стратегию выведения на рынок не менее 20 новых продуктов в год, в частности в ближайшие годы, согласно планам компании, это будут препараты на основе 118 молекул, которые выходят из-под патентной защиты.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровська.

Теги: #фармак #коронавирус #жебривская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:45 17.03.2020
McDonald's закрывается на карантин, продолжит принимать заказы в McDrive и сервисе Glovo

McDonald's закрывается на карантин, продолжит принимать заказы в McDrive и сервисе Glovo

15:41 17.03.2020
Wizz Air автоматизирует процесс возмещения стоимости билетов на отмененных рейсах и временно отключит функцию онлайн-регистрации запросов с жалобами

Wizz Air автоматизирует процесс возмещения стоимости билетов на отмененных рейсах и временно отключит функцию онлайн-регистрации запросов с жалобами

15:32 17.03.2020
"Эпицентр К" не закрывает свои ТЦ, обещает направлять 1% от товарооборота на закупку медоборудования и средств защиты

"Эпицентр К" не закрывает свои ТЦ, обещает направлять 1% от товарооборота на закупку медоборудования и средств защиты

15:32 17.03.2020
В ближайшее время Харьковская область закупит 24 стационарных ИВЛ и 6 мобильных - Кучер

В ближайшее время Харьковская область закупит 24 стационарных ИВЛ и 6 мобильных - Кучер

15:31 17.03.2020
Рада включила карантин в перечень форс-мажорных обстоятельств – юрист

Рада включила карантин в перечень форс-мажорных обстоятельств – юрист

15:10 17.03.2020
Проект "Врач в Вашем доме" приостанавливает свою работу на период проведения в Киеве противоэпидемических мероприятий

Проект "Врач в Вашем доме" приостанавливает свою работу на период проведения в Киеве противоэпидемических мероприятий

14:58 17.03.2020
УЕФА переносит чемпионат Европы на лето 2021 года из-за коронавируса

УЕФА переносит чемпионат Европы на лето 2021 года из-за коронавируса

14:53 17.03.2020
В Китае завершили клинические исследования противовирусного препарата от коронавируса

В Китае завершили клинические исследования противовирусного препарата от коронавируса

14:50 17.03.2020
Харьковская область рассчитывает на помощь Ярославского в покупке дополнительного оборудования

Харьковская область рассчитывает на помощь Ярославского в покупке дополнительного оборудования

14:39 17.03.2020
В Минобразования во время карантина часть специалистов будет работать дистанционно, прием граждан приостановлен

В Минобразования во время карантина часть специалистов будет работать дистанционно, прием граждан приостановлен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в законы о госзакупках лекарств

Глава ВОЗ указывает на резкий рост случаев коронавируса в мире

Первый заболевший коронавирусом житель Черновцов выздоровел, его могут выписать через два дня – замглавы ОГА

Медперсонал, работающий с зараженными коронавирусом, получит надбавку в 200% к зарплате - Радуцкий

Состояние женщин больных коронавирусом в Черновицкой области удовлетворительное - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко: определять, какие не ургентные операции отменять – обязанность врача

Фармкомпания Medicago объявила о выпуске вакцины кандидата от коронавируса

ЦОЗ исследует 42 образца на коронавирус

Тест-системами обеспечены для выявления коронавируса 15 областей Украины, ожидается еще 1 млн тестов – Ляшко

Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в законы о госзакупках лекарств

Для возможных инфицированных коронавирусом в инфекционных отделениях подготовлены 12 тысяч коек - Шмыгаль

Кабмин Украины поручил Минздраву обеспечить временное прекращение проведения плановых операций и госпитализаций

Глава ВОЗ указывает на резкий рост случаев коронавируса в мире

Ассоциация AIPM Ukraine призывает прекратить трансляцию рекламы якобы действующего против коронавируса препарата

Зеленский: Минздрав должен максимально перепрофилировать медучреждения для приема и лечения инфицированных в тяжелых состояниях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА