Благотворительный фонд семьи Жебривських выделил 10 млн грн на борьбу с распрстранением коронавируса

Всеукраинская благотворительная организация "Благотворительный фонд семьи Жебривських" (правопреемник БФ "Фармак") выделил 10 млн грн на противодействие распространению коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе фонда, средства пойдут, в частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), экспресс-тестов на коронавирус, защитных костюмов и масок, дезинфицирующих растворов для нужд больницы.

По словам главы Наблюдательного совета ПАО "Фармак" Фили Жебровськой, "в сложное для мира и страны время бизнес должен стать опорой для государства и приложить максимум усилий, чтобы предотвратить развитие коронавируса 2019-nCoV (COVID-19)».

"Сознательные предприниматели сегодня должны думать не о прибыли, а о социальной ответственности", - сказал она.

По ее словам, "Фармак" готов "под нужды государства освоить выпуск новых для предприятия препаратов, которые могут быть эффективны в борьбе против пандемического заболевания, в пределах технологических возможностей и в минимальные сроки».

Как сообщалось, "Фармак" планирует в 2020 году инвестировать в развитие производства 1,2 млрд грн, что на 30% больше, чем минувшем году, а также увеличить количество персонала. В 2019 году "Фармак" расширил противопростудный, аллергологический, неврологический, гастроэнтерологический продуктовые портфели и ведет работу над сложными препаратами, которые планирует вывести на рынок через 10-15 лет. Основными направлениями остаются противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели.

Ранее "Фармак" заявлял о планах расширения фокуса на разработку продуктов, которые могут быть представлены на глобальных рынках и намерении продолжить стратегию выведения на рынок не менее 20 новых продуктов в год, в частности в ближайшие годы, согласно планам компании, это будут препараты на основе 118 молекул, которые выходят из-под патентной защиты.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровська.