Проект "Врач в Вашем доме" приостанавливает свою работу на период проведения в Киеве противоэпидемических мероприятий

Действие проекта "Врач в Вашем доме" приостановлено на период проведения в Киеве противоэпидемических мероприятий, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Напомню, в рамках проекта каждый желающий может бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью "Врач в Вашем доме" во всех районах столицы. В частности, получить первичные консультации по состоянию здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела", - цитирует Поворозника пресс-служба КГГА во вторник.

Кроме того, добавил он, на прошлой неделе осуществлено 58 выездов мультидисциплинарных бригад, в состав которых входят врач и медсестра первичного звена, узкопрофильные специалисты. Такие бригады выезжают к социально незащищенным семьям или к киевлянам, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения, чтобы получить помощь.

"Сейчас ситуация требует приостановить действие проекта "Врач в Вашем доме" и усилить медработниками учреждения первичной медицины. Мы это сможем сделать за счет медицинских работников, задействованных в проекте", - подчеркни Поворозник.

По его словам, всего с начала действия проекта "Врач в Вашем доме" осуществлено более 124 тысяч обследований, а за неделю - 719 обследований.