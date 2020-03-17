Ляшко: определять, какие не ургентные операции отменять – обязанность врача

Перечень плановых операций, которые будут отменять в связи с распоряжением Кабмина, не будет определяться на национальном уровне, это задача врачей, сообщил заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.

"Отмена операций это поэтапный процесс. Для того чтобы перепрофилировать медицинские учреждения нужно высвобождать кровати, где находятся не ургентные больные, которым перенос операций на несколько месяцев не навредит. На национальном уровне определять, какие операции отменять не будут",- сказал он.

По словам замминистра, планируется также использовать оборудование, которое находится в операционных.

Он также сообщил, что в настоящее время в Украине семь зарегистрировнных случаев коронавируса.

По его словам, все принятые превентивные меры помогут обезопасить украинцев от распространения коронавируса.

"Все меры мы делаем с превентивной целью. Если смотреть на пример Италии, которая позже ввела похожие мероприятия – они позволили уменьшить количество новых диагностированных случаев на 30-40%",- сказал он.