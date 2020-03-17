Медицина

13:04 17.03.2020

Фармкомпания Medicago объявила о выпуске вакцины кандидата от коронавируса

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Фармкомпания Medicago объявила о выпуске вакцины кандидата от коронавируса

Канадская фармацевтическая компания Medicago заявила о производстве вирусоподобных частиц (VLP) коронавируса, что является первым шагом к разработке вакцины против Covid-19, сообщается сайте компании.

Согласно сообщению, компания произвела VLP за 20 дней после выделения гена SARS-CoV-2 (штамма вируса, вызывающего коронавирусную инфекцию), использовав запатентованную технологию на основе растительного сырья.

После завершения разработки вакцина должна пройти доклинические испытания на безопасность и эффективность. Испытание вакцины на людях Medicago планирует после обсуждений с организациями здравоохранения - к лету (июль/август) 2020 года.

Компания также использует свою технологическую платформу для разработки антител к SARS-CoV-2 (которые используют для лечения инфицированных коронавирусом – ИФ) в сотрудничестве с Научно-исследовательским центром инфекционных заболеваний при Университете Лаваля, возглавляемым доктором Гари Кобингером (Dr. Gary Kobinger), который помог разработать вакцину и лечение от лихорадки Эбола, при финансовой поддержке Канадского института исследований в сфере здравоохранения (CIHR).

Medicago в 2009 году выпустила вакцину-кандидата против вируса гриппа H1N1 за 19 дней, в 2012 году произвела 10 млн доз моновалентной вакцины против гриппа в течение одного месяца для Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). В 2015 году компания Medicago также произвела моноклональные антитела к лихорадке Эбола для Управления перспективных исследований и разработок в области биомедицины (BARDA), являющегося частью Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Теги: #коронавирус #medicago #канада #вакцина
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