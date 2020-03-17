Медицина

09:24 17.03.2020

Для возможных инфицированных коронавирусом в инфекционных отделениях подготовлены 12 тысяч коек - Шмыгаль

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Для возможных инфицированных коронавирусом в инфекционных отделениях подготовлены 12 тысяч коек - Шмыгаль

В Украине подготовлено 12 тысяч койко-мест для возможных инфицированных коронавирусом (COVID-19), заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль.

"12 тыс. коек в инфекционных отделениях подготовлены", - сообщил Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

По его словам, до конца этой недели в Украину будет завезена первая партия тестов – 10 млн быстрых тестов, которые дают 99,99% точности.

Он также сообщил, что вопрос социальной поддержки врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией, рассматривает Кабинет министров.

"Даны поручения просчитать и обеспечить финансово-материальное стимулирование тех врачей, которые будут работать непосредственно с коронавирусом. И в дальнейшем мы будем использовать все меры для того, чтобы защитить и поддержать врачей", - сказал премьер.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #медучреждения #кабмин
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