Для возможных инфицированных коронавирусом в инфекционных отделениях подготовлены 12 тысяч коек - Шмыгаль

В Украине подготовлено 12 тысяч койко-мест для возможных инфицированных коронавирусом (COVID-19), заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль.

"12 тыс. коек в инфекционных отделениях подготовлены", - сообщил Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

По его словам, до конца этой недели в Украину будет завезена первая партия тестов – 10 млн быстрых тестов, которые дают 99,99% точности.

Он также сообщил, что вопрос социальной поддержки врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией, рассматривает Кабинет министров.

"Даны поручения просчитать и обеспечить финансово-материальное стимулирование тех врачей, которые будут работать непосредственно с коронавирусом. И в дальнейшем мы будем использовать все меры для того, чтобы защитить и поддержать врачей", - сказал премьер.