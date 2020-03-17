Кабмин Украины поручил Минздраву обеспечить временное прекращение проведения плановых операций и госпитализаций

Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения обеспечить временное прекращение проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных.

"Министерству здравоохранения обеспечить временное прекращение проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных", - указано в постановлении правительства №215 от 16 марта.

Кроме того, поручено обеспечить максимальную готовность и перепрофилирование медицинских учреждений для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.