Медицина

19:14 16.03.2020

Глава ВОЗ указывает на резкий рост случаев коронавируса в мире

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Глава ВОЗ указывает на резкий рост случаев коронавируса в мире

 В мире на прошлой неделе произошел существенный рост случаев заболевания коронавирусом COVID-2019, причем большинство из них приходится на страны за пределами КНР, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"На прошлой неделе мы видели стремительный рост количества случаев COVID-2019. О большинстве случаев и летальных исходов сейчас сообщают в остальной части мера вне Китая", - сказал он на брифинге.

В то же время Гебрейесус посетовал, что несмотря на увеличение интенсивности таких мер, как закрытие школ и отмена спортивных мероприятий, в ВОЗ не считают достаточными нынешние масштабы сдачи тестов на наличие заболевания и масштабы "изоляции". "Самый эффективный способ предотвращать заболевание и спасать жизни - разорвать цепи передачи COVID-2019. Для этого вам надо сдавать тесты и изолироваться", - подчеркнул глава ВОЗ.

При этом он напомнил, что ВОЗ уже направил в 120 стран 1,5 млн набора для тестов.

"Это глобальный рубежный кризис в здравоохранении в наше время. Следующие дни, недели и месяцы станут испытанием нашей решимости, испытанием нашего доверия науки и испытанием солидарности", - добавил Гебрейесус.

Теги: #воз #коронавірус
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