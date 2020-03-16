Медицина

18:12 16.03.2020

Зеленский: Минздрав должен максимально перепрофилировать медучреждения для приема и лечения инфицированных в тяжелых состояниях

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Зеленский: Минздрав должен максимально перепрофилировать медучреждения для приема и лечения инфицированных в тяжелых состояниях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство здравоохранения должно максимально перепрофилировать медучреждения для приема и лечения инфицированных в тяжелых состояниях.

"Министерству здравоохранения - временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры. Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях. Разработать механизм доставки лекарств работниками "Укрпошты" для людей пожилого возраста", - сказал он в своем видеообращении в понедельник, опубликованном на его странице в Facebook.

Теги: #медучреждения #зеленский #минздрав #коронавирус
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