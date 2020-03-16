Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве снизилась на 14,2% - КГГА

В Киеве с 9 по 15 февраля 2020 года зарегистрировано 12,183 тыс. больных гриппом и ОРВИ, что на 14,2% меньше, чем на предыдущей неделе, сообщила пресс-служба Киевгоргосадминистрации со ссылкой первого замглавы КГГА Николая Поворозника.

Согласно сообщению, в целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 46,2%.

В течение прошлой недели заболело 7,792 тыс. детей и 4,391 тыс. взрослых. Среди школьников заболеваемость снизилась на 11,7%: зарегистрировано 3,69 тыс. случаев.

По словам Поворозника, в медучреждения за прошедшую неделю госпитализированы 247 чел., из них 178 - дети.

Всего с начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 51,557 тыс. чел.