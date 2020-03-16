Медицина

14:06 16.03.2020

Первый заболевший коронавирусом житель Черновцов выздоровел, его могут выписать через два дня – замглавы ОГА

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Первый заболевший коронавирусом житель Черновцов выздоровел, его могут выписать через два дня – замглавы ОГА

Результаты анализа на коронавирус у первого в Украине заболевшего в понедельник 16 марта показали негативный результат, сообщила заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Наталия Гусак на брифинге.

"Сегодня мы получили негативный результат, первый, от нашего пациента номер один, у которого предварительные результаты были позитивными. То есть, мы можем говорить, что через двое суток у этого пациента так же возьмут образцы, и если они снова будут негативными, мы сможем говорить о выздоровлении и выписке пациента", - сообщила она.

Она отметила, что часть людей, которые контактировали с двумя пациентами, у которых ранее обнаружили случаи заболевания коронавирусом, госпитализированы, а часть находятся в самоизоляции, и у всех них отобраны образцы для диагностирования инфицирования коронавирусом.

Гусак подчеркнула, что возраст пациентов с подозрениями на коронавирус и пациентов с подтвержденными случаями, называть не будут.

Она сообщила, что в Областной клинической больнице Черновицкой области есть 19 аппаратов искусственной вентиляции легких, два из них ожидают с ремонта. Также в понедельник ОГА отправила запрос на Кабинет министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны о предоставлении дополнительных аппаратов штучной вентиляции легких высокого класса.

Теги: #коронавирус #черновцы #выздоровление
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