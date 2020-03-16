Медицина

12:12 16.03.2020

Состояние женщин больных коронавирусом в Черновицкой области удовлетворительное - Минздрав

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Состояние женщин больных коронавирусом в Черновицкой области удовлетворительное - Минздрав

Состояние женщин, у которых в понедельник диагностировали коронавирус, в Черновицкой области удовлетворительное, сообщается в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, женщины находятся в изоляции, им предоставляется симптоматическое лечение.

"Одна из инфицированных женщин вернулась в течение инкубационного периода из Италии. Вторая женщина в последнее время не покидала пределов страны, контактировала с лабораторно подтвержденным больным коронавирусом", - указано в сообщении.

Всех контактировавших с больными также изолировали.

Теги: #минздрав
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