Состояние женщин больных коронавирусом в Черновицкой области удовлетворительное - Минздрав

Состояние женщин, у которых в понедельник диагностировали коронавирус, в Черновицкой области удовлетворительное, сообщается в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, женщины находятся в изоляции, им предоставляется симптоматическое лечение.

"Одна из инфицированных женщин вернулась в течение инкубационного периода из Италии. Вторая женщина в последнее время не покидала пределов страны, контактировала с лабораторно подтвержденным больным коронавирусом", - указано в сообщении.

Всех контактировавших с больными также изолировали.