Кабмин разрешил замглавы Минздрава Ляшко определять главных санврачей в регионах

Кабинет министров Украины разрешил заместителю министра здравоохранения - главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко определять уполномоченных лиц на осуществление полномочий главных государственных санитарных врачей соответствующих административно-территориальных единиц.

Согласно распоряжению №285 от 14 марта, временно, до внесения изменений в законодательство, Виктору Ляшко поручено осуществлять полномочия по эпидемиологическому надзору (наблюдению), по предотвращению возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий, кроме мероприятий государственного надзора (контроля) и выдачи документов разрешительного характера.

Кроме того, Ляшко поручено определять уполномоченных лиц на осуществление полномочий главных государственных санитарных врачей соответствующих административно-территориальных единиц, водного, железнодорожного, воздушного транспорта относительно эпидемиологического надзора (наблюдения), предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий, кроме мероприятий госнадзора и выдачи документов разрешительного характера.