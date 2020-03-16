Медицина

11:38 16.03.2020

Кабмин разрешил замглавы Минздрава Ляшко определять главных санврачей в регионах

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Кабмин разрешил замглавы Минздрава Ляшко определять главных санврачей в регионах

 Кабинет министров Украины разрешил заместителю министра здравоохранения - главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко определять уполномоченных лиц на осуществление полномочий главных государственных санитарных врачей соответствующих административно-территориальных единиц.

Согласно распоряжению №285 от 14 марта, временно, до внесения изменений в законодательство, Виктору Ляшко поручено осуществлять полномочия по эпидемиологическому надзору (наблюдению), по предотвращению возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий, кроме мероприятий государственного надзора (контроля) и выдачи документов разрешительного характера.

Кроме того, Ляшко поручено определять уполномоченных лиц на осуществление полномочий главных государственных санитарных врачей соответствующих административно-территориальных единиц, водного, железнодорожного, воздушного транспорта относительно эпидемиологического надзора (наблюдения), предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий, кроме мероприятий госнадзора и выдачи документов разрешительного характера.

Теги: #ляшко #главврач #кадры #кабмин
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