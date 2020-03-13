Медицина

18:39 13.03.2020

Суммарно в Украине провели более 500 исследований на коронавирус – и.о.гендиректора ЦОЗ

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Суммарно в Украине провели более 500 исследований на коронавирус – и.о.гендиректора ЦОЗ

Центр общественного здоровья с начала года суммарно провел более 500 исследований на коронавирус, сообщил и.о. гендиректора ЦОЗ Игорь Кузин в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"ЦОЗ исследовал 55 образцов, три из них в работе. Суммарно в Украине было проведено более 500 исследований. По всем были проведены эпидрасследования",- сказал он.

Кузин подчеркнул, что смерть женщины от коронавируса в Житомирской области связана с поздним обращением в медучреждение. По его словам, есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения по захоронению – они рекомендуют проведение усиленного режима дезинфекции.

"По двум подтвержденным случаям продолжаются эпидемические расследования. По всем контактным лицам внедрен полный цикл мер ограничительного характера",- добавил Кузин.

Кроме того он отметил, что в случае отказа врачом предоставлять помощь пациенту с ОРВИ необходимо обращаться на горячую линию Минздрава.

По словам Кузина, в регионы из резервного фонда дополнительно поставили оксигенаторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Кузин также добавил, что в пятницу Минздрав провел встречу с Всеукраинским советом церквей и предоставил соответствующие рекомендации по противоэпидемическим мерам.

Теги: #коронавирус #цоз
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