Медицина

15:39 13.03.2020

Все закупки для противодействия коронавирусу будут осуществляться вне рамок закона о публичных закупках

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Все закупки для противодействия коронавирусу будут осуществляться вне рамок закона о публичных закупках

едизделий, товаров и услуги для противодействия коронавирусу осуществлялись вне рамок закона о публичных закупках, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга по результатам заседания СНБО.

Ляшко добавил, что до конца следующей недели правительство также обязано обеспечить все медучреждения средствами для диагностики коронавируса.

"Задание да конца следующей недели - обеспечить все пункты пропуска, медучреждения и лаборатории всеми средствами для качественной и эффективной диагностики как в режиме реального времени с помощью метода ПЦР, так и экспресс-тестов",- сказал он.

СНБО также разрешило использовать 10 млн хирургических масок, которые находятся на складах в регионах.

"Кроме того, на протяжении двух недель Минэкономики вместе с отечественными производителями медизделий обязались решить вопрос о доступе населения к средствам индивидуальной защиты, в частности масок и антисептиков",- добавил замминистра.

Теги: #виктор_ляшко #коронавирус #закупки
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