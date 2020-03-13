Медицина

13:56 13.03.2020

НСЗУ готова на следующей неделе начать заключение договоров с медучреждениями вторичного звена

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НСЗУ готова на следующей неделе начать заключение договоров с медучреждениями вторичного звена

Национальная служба здоровья Украины готова на следующей неделе начать заключение договоров с медучреждениями вторичного звена, сообщил директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

"Практически все предложения от медучреждений, которые планировали заключить контракт с НСЗУ, обработаны. На следующей неделе мы начинаем подписание контрактов с этими медучреждениями", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Виленский также сообщил, что "с медучреждениями экстренной медпомощи уже подписаны контракты".

"С 1 апреля медучреждения смогут начать работать в новых условиях", - сказал он.

При этом Виленский подчеркнул, что новые условия работы позволят эффективно распределять и использовать ресурсы в системе здравоохранения.

В свою очередь, и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан сообщила, что НСЗУ получила более 1700 заявок от медучреждений специализированной медпомощи о вхождении реформу, которые в настоящее время ожидают подписания контрактов.

"У нас есть закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения и закон о госбюджете на 2020 год. Согласно этим законам с 1 апреля стартует второй этап медреформы", - сказала она.

Со своей стороны главный врач Вознесенской многопрофильной больницы (Николаевская обл.) Владимир Красьоха отметил, что второй этап реформы позволят не только повысить зарплаты врачам стационаров, но и покрыть дефицит средств, который испытывают лучшие районные больницы, которые оказывают медуслуги обращающимся в них жителям других районов.

"Пусть люди, которые думают отменить второй этап реформы, посмотрят в глаза нашим врачам первичного звена, которые уже вошли в реформу и получают достойную зарплату, пусть они посмотрят в глаза врачам стационаров, хирургам, которые сегодня получают в четыре раза меньше, чем врачи "первички". Есть два варианта: или дать достойную зарплату врачам стационаров или забрать зарплату у врачей "первички" - сказал он.

В свою очередь, заведующий отделением нейрохирургии Полтавской областной больницы Михаил Тончев также подчеркнул, что "врачи в стационарах ждут реформу и ждут хорошую зарплату".

"Если им не дать зарплату, врачи будут выезжать за рубеж. Пациенты Полтавы уже смогли оценить преимущества новой модели. Работая в пилотном проекте в Полтаве, мы смогли увеличить и количество, и качество медицинской помощи", - сказал он.

Теги: #нсзу #медучреждения
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