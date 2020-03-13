Медицина

13:01 13.03.2020

Минздрав опроверг информацию о запрете обслуживания в частных клиниках пациентов с ОРВИ

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Минздрав опроверг информацию о запрете обслуживания в частных клиниках пациентов с ОРВИ

Министерство здравоохранения Украины опровергло информацию о существовании распоряжения частным больницам не принимать пациентов с симптомами острых респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ).

"В сети появляется информация о том, что якобы есть "распоряжение Минздрава" не принимать в частных больницах пациентов с симптомами ОРВИ. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности и является манипулятивной",- сообщило министерство на сайте в пятницу.

В Минздраве призывают не сеять панику, а также призывает частные больницы и клиники максимально качественно предоставлять свои услуги всем пациентам.

Теги: #орви #минздрав
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