Медицина

19:17 12.03.2020

Доля входящих в Нацперечень лекарств в 2019г выросла до 58% в общем объеме закупок больниц – аналитика

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Доля входящих в Нацперечень лекарств в 2019г выросла до 58% в общем объеме закупок больниц – аналитика

Доля лекарств, входящих в Национальный перечень основных лекарственных средств, в прошлом году выросла с 41% до 58% в общем объеме закупок больниц, такие данные приводит консалтинговая компания SMD по итогам анализа фармрынка за 2019 год.

В компании также отмечают, что в 2019 году бюджетные закупки определенных групп лекарственных средств удовлетворили потребность в этих препаратах, снизив таким образом их долю на розничном рынке. В частности, так произошло с онкопрепаратами.

Кроме того, в компании сообщают, что доля бюджетных закупок составила 19% в общем объеме рынка.

Аналитики SMD отмечают, что негативная динамика розничного рынка в целом отражает смену поколений пациентов. Так, традиционно розничный фармрынок Украины, насыщен старыми препаратами с длинным жизненным циклом. Вместе с тем такие препараты постепенно покидают рынок. Популярность теряют, в частности, настойка боярышника, анальгин, ацетилсалициловая кислота, активированный уголь. При этом более новые препараты стоят дороже. Около 40% рынка составляют препараты с розничной ценой до $1,5.

В пятерку лидеров фармрынка в денежном выражении, по данным SMD, входят компании "Фармак", "Санофи", "Артериум", "Дарница", Байер".

По данным компании, общий объем фармрынка в 2019 году составил $2,4 млрд. что на 14% больше, чем годом ранее.

Теги: #лекарства #закупка #нацперечень
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