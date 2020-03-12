Медицина

15:16 12.03.2020

Зараженный коронавирусом может быть переносчиком болезни больше месяца - исследование

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Зараженный коронавирусом может быть переносчиком болезни больше месяца - исследование

Люди, зараженные коронавирусом COVID-2019, могут распространять вирус далее в период до 37 дней после заражения, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на исследование, которое опубликовано в медицинском журнале The Lancet.

Авторы исследования отмечают, что эти выводы имеют "важное значение и для лиц, принявших решение самоизолироваться, и для указаний в отношении длительности антивирусной терапии".

К этим результатам ученые пришли на основе анализа историй болезни и лабораторных данных 191 пациента в КНР, заболевших COVID-2019, в том числе 54 скончавшихся.

Ученые напомнили, что только у трети людей, болевших атипичной пневмонией SARS, вирус оставался активным в дыхательных путях в течение четырех недель после заражения.

В данный момент, напоминает Bloomberg, рекомендуемый срок карантина для лиц, предположительно зараженных коронавирусом, составляет 14 дней.

По состоянию на 12 марта в мире выявлено свыше 126,5 тыс. зараженных коронавирусом, более 4,6 тыс. скончались.

Теги: #коронавирус #исследования
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