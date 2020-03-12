В Киеве напали на главврача Института рака
Двое неизвестных напали на главврача Национального института рака (НИР) Андрея Безносенко в Киеве в среду.
Об этом Безносенко сообщил на своей странице в Facebook.
"Вечер среды 11 марта выдался не добрый. Около 22 часа на меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодыми людьми",- написал он.
Главврач НИР отметил, что "из-за ушибов головы и поцарапанных рук вынужден перенести ближайшие операции".
Врач добавил, что у него никогда "не было конфликтов, кроме настоящего в Национальном Институте Рака".
Какой именно конфликт имеется в виду, Безносенко не уточнил.