В Киеве напали на главврача Института рака

Двое неизвестных напали на главврача Национального института рака (НИР) Андрея Безносенко в Киеве в среду.

Об этом Безносенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Вечер среды 11 марта выдался не добрый. Около 22 часа на меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодыми людьми",- написал он.

Главврач НИР отметил, что "из-за ушибов головы и поцарапанных рук вынужден перенести ближайшие операции".

Врач добавил, что у него никогда "не было конфликтов, кроме настоящего в Национальном Институте Рака".

Какой именно конфликт имеется в виду, Безносенко не уточнил.