Медицина

14:41 12.03.2020

В Киеве напали на главврача Института рака

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В Киеве напали на главврача Института рака

 Двое неизвестных напали на главврача Национального института рака (НИР) Андрея Безносенко в Киеве в среду.

Об этом Безносенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Вечер среды 11 марта выдался не добрый. Около 22 часа на меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодыми людьми",- написал он.

Главврач НИР отметил, что "из-за ушибов головы и поцарапанных рук вынужден перенести ближайшие операции".

Врач добавил, что у него никогда "не было конфликтов, кроме настоящего в Национальном Институте Рака".

Какой именно конфликт имеется в виду, Безносенко не уточнил.

Теги: #нападение #главврач #институт_рака
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