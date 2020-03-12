Лаборатория ЦОЗ исследовала все образцы на Сovid-19, новые случаи заражения коронавирусом не выявлены

Центральная референс-лаборатория Центра общественного здоровья (ЦОЗ) с начала года по состоянию на 11:00 12 марта получила 46 образцов подозрений на Covid-19, сообщает в Facebook ЦОЗ.

Согласно сообщению, к настоящему времени все образцы исследованы: один подтвержденный (3 марта) и 45 отрицательных.

В ЦОЗ рекомендуют избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, термически обрабатывать продукты и в случае появления первых симптомов респираторного заболевания немедленно обращаться к своему семейному врачу.