Минздрав дополнительно направит в регионы аппараты искусственной вентиляции легких

Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) направят в регионы полученные от Фонда Рината Ахметова средства индивидуальной защиты для врачей и медицинское оборудование, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в больницы Ривненской, Тернопольской, Закарпатской и Полтавской областей будут переданы, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы для них; изолированный мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных; защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой; защитные одноразовые комбинезоны; инфракрасные термометры с лазерной указкой; защитные маски.

Ранее фонд передал Минздраву один мобильный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и концентратор кислорода.

В настоящее время Украине около 12 тыс. мест в инфекционных стационарах, около 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. медперсонала в инфекционных больницах, 2,5 тыс. инфекционных боксов, в инфекционных больницах 605 аппаратов искусственного дыхания. Этого достаточно для реагирования на возможные случаи распространения коронавирусной инфекции. При необходимости будут привлечены аппараты искусственного дыхания из других больниц.