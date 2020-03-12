Медицина

11:26 12.03.2020

Минздрав дополнительно направит в регионы аппараты искусственной вентиляции легких

1 мин читать
Минздрав дополнительно направит в регионы аппараты искусственной вентиляции легких

Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) направят в регионы полученные от Фонда Рината Ахметова средства индивидуальной защиты для врачей и медицинское оборудование, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в больницы Ривненской, Тернопольской, Закарпатской и Полтавской областей будут переданы, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы для них; изолированный мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных; защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой; защитные одноразовые комбинезоны; инфракрасные термометры с лазерной указкой; защитные маски.

Ранее фонд передал Минздраву один мобильный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и концентратор кислорода.

В настоящее время Украине около 12 тыс. мест в инфекционных стационарах, около 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. медперсонала в инфекционных больницах, 2,5 тыс. инфекционных боксов, в инфекционных больницах 605 аппаратов искусственного дыхания. Этого достаточно для реагирования на возможные случаи распространения коронавирусной инфекции. При необходимости будут привлечены аппараты искусственного дыхания из других больниц.

Теги: #коронавирус #цоз #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:30 12.03.2020
Ж/д вокзалы обеспечены масками и респираторами, дезинфекция проводится ежечасно – министр инфраструктуры

Ж/д вокзалы обеспечены масками и респираторами, дезинфекция проводится ежечасно – министр инфраструктуры

12:27 12.03.2020
Двое украинцев с круизного лайнера "Grand Princess" вернулись в Украину - Кулеба

Двое украинцев с круизного лайнера "Grand Princess" вернулись в Украину - Кулеба

12:13 12.03.2020
НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище

НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище

12:12 12.03.2020
"Укрзализныця" предлагает сотрудникам с малолетними детьми работать удаленно на период карантина

"Укрзализныця" предлагает сотрудникам с малолетними детьми работать удаленно на период карантина

12:09 12.03.2020
Глава Харьковской ОГА требует от харьковской мэрии закрыть учебные заведения на карантин

Глава Харьковской ОГА требует от харьковской мэрии закрыть учебные заведения на карантин

12:07 12.03.2020
Коронавирус не обошел стороной знаменитостей и госслужащих

Коронавирус не обошел стороной знаменитостей и госслужащих

12:05 12.03.2020
Украина рассматривает вопрос об ограничении авиасообщения с Германией и Францией

Украина рассматривает вопрос об ограничении авиасообщения с Германией и Францией

11:58 12.03.2020
Лаборатория ЦОЗ исследовала все образцы на Сovid-19, новые случаи заражения коронавирусом не выявлены

Лаборатория ЦОЗ исследовала все образцы на Сovid-19, новые случаи заражения коронавирусом не выявлены

11:57 12.03.2020
Киев начинает подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая – глава МИД

Киев начинает подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая – глава МИД

11:25 12.03.2020
"Нафтогаз" предлагает работать удаленно сотрудникам с малолетними детьми

"Нафтогаз" предлагает работать удаленно сотрудникам с малолетними детьми

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лаборатория ЦОЗ исследовала все образцы на Сovid-19, новые случаи заражения коронавирусом не выявлены

В ВОЗ объявили пандемию в связи с COVID-19

Немецкие тест-системы для выявления коронавируса дополнительно направлены в 8 регионов Украины

В Украине за неделю от гриппа скончались 9 человек – Минздрав

Кабмин ввел запрет на экспорт средств индивидуальной защиты

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВОЗ объявили пандемию в связи с COVID-19

Немецкие тест-системы для выявления коронавируса дополнительно направлены в 8 регионов Украины

В Украине за неделю от гриппа скончались 9 человек – Минздрав

Депутаты ОПЗЖ предлагают признать утратившим силу закон о медгарантиях

Кабмин ввел запрет на экспорт средств индивидуальной защиты

Референс-лаборатория ВОЗ подтвердила результаты исследований на коронавирус в Украине

Минздрав не останавливает медреформу – Емец

Замглавы Минздрава допускает сокращение количества пунктов въезда в Украину из-за коронавируса

За вторник в Украине зафиксировано 5 подозрений на коронавирус – главсанврач

Проблемы с производством дезинфицирующих средств будут решены за неделю - замминистра здравоохранения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА