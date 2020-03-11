Депутаты ОПЗЖ предлагают признать утратившим силу закон о медгарантиях

Законопроект о признании утратившим силу закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" зарегистрировали под №3130 депутаты парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

Авторами законопроекта являются нардепы Наталия Королевская, Юрий Солод, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Вадим Рабинович и Михаил Макаренко.

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрит указанный законопроект в предстоящую пятницу.