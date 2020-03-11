Кабмин ввел запрет на экспорт средств индивидуальной защиты

Кабинет министров Украины ввел до 6 июня запрет на экспорт средств индивидуальной защиты отечественного производства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Выделено первое финансирование из резервного фонда – 100 млн грн - для закупки средств индивидуальной защиты и обеспечения потребности в них в стране, а также для пополнения запаса на уровне трех месяцев. Параллельно фактически запрещен экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства, для украинских производителей будет определен госзаказ",- сказал он.

"Запрет вступит в силу с 12 марта и будет действовать до 6 июня. Если мы обеспечим потребность раньше, то, соответственно, экспорт разрешим",- добавил он.

Запрет вводится более чем для 400 украинских производителей средств индивидуальной защиты.