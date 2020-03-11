Медицина

17:13 11.03.2020

Кабмин ввел запрет на экспорт средств индивидуальной защиты

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Кабмин ввел запрет на экспорт средств индивидуальной защиты

 Кабинет министров Украины ввел до 6 июня запрет на экспорт средств индивидуальной защиты отечественного производства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Выделено первое финансирование из резервного фонда – 100 млн грн - для закупки средств индивидуальной защиты и обеспечения потребности в них в стране, а также для пополнения запаса на уровне трех месяцев. Параллельно фактически запрещен экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства, для украинских производителей будет определен госзаказ",- сказал он.

"Запрет вступит в силу с 12 марта и будет действовать до 6 июня. Если мы обеспечим потребность раньше, то, соответственно, экспорт разрешим",- добавил он.

Запрет вводится более чем для 400 украинских производителей средств индивидуальной защиты.

Теги: #шмыгаль #экспорт #защиты #кабмин #средства
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