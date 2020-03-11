Медицина

12:48 11.03.2020

За вторник в Украине зафиксировано 5 подозрений на коронавирус – главсанврач

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За вторник в Украине зафиксировано 5 подозрений на коронавирус – главсанврач

За вторник, 10 марта, в Украине зафиксировано пять подозрений на коронавирус, сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Киеве в среду.

По его словам, два образца уже доставлены в лабораторию Центра общественного здоровья, три образца поставят до вечера среды.

Замминистра отметил возможность сокращения количества пунктов пропуска на границе.

"Будем рассматривать возможность впускать в страну только через определенные международные пункты. То есть, можем сократить количество пунктов въезда и выезда в страну - это мировая практика", - сказал он.

По словам Ляшко, правительство на заседании в среду определит противоэпидемические мероприятия, которые будут внедряться на государственном уровне.

Замминистра подчеркнул, что случаи коронавируса не скрываются от населения. "Мы не скрываем эти случаи, мы их диагностируем. Если посмотреть в Беларуси, например, там не намного больше случаев. Мы не наблюдаем пока такого распространения в Восточной Европе", - сказал он.

Кроме того Ляшко отметил, что местные власти могут закупать тест-системы за средства местных бюджетов, помимо того тест-системы будут закупаться на государственном уровне.

"В больницах людей диагностируют на коронавирус за счет государства. В то же время мы не запрещаем частным клиникам и аптекам закупать тест-системы и экспресс-тесты. Вопрос в том, как это отследить - каждый человек при выявлении инфекционной болезни обязан сообщить учреждение общественного здоровья", - сказал он.

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав
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