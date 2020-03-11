Проблемы с производством дезинфицирующих средств будут решены за неделю - замминистра здравоохранения

Министерство здравоохранения Украины провело совещание с производителями дезинфицирующих средств и выяснило проблемы, которые возникают с их производством, они будут решены за неделю, сообщил заместитель министра Виктор Ляшко.

"Сегодня у нас состоялась встреча со всеми производителями дезинфицирующих средств. Мы у них спросили о проблемах и готовности обеспечить нашу страну антисептическими дезинфицирующими средствами, растворами, чтобы не было проблем. Мы услышали их проблемы. Я думаю, что за неделю они будут решены", – сказал Ляшко на пресс-брифинге в Киеве в среду.

"Наши производители готовы и имеют сырье, чтобы обеспечить нас качественными дезинфицирующими средствами, антисептиками на спиртовой основе. Проблем с доступом к антисептических средств не должно быть", – добавил он.